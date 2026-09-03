طقس حار حتى يوم الجمعة.. ثم؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً الظهر على المرتفعات الشمالية مع رياح ناشطة أحياناً.



وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحرّ. حتى يوم الجمعة حيث يتحول الى معتدل نسبياً.



معدل درجات الحرارة لشهر أيلول : بين 22 و 32 م°، 24 و32 ، بين 16 و 32 م°.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات وارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وانخفاضها فوق الجبال. تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً الظهر في المناطق الجبلية.



الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً من بعد الظهر على المرتفعات الشمالية مع رياح ناشطة أحياناً.



السبت: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات ورياح ناشطة أحياناً، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة على المرتفعات الشمالية اعتباراً من بعد الظهر.



الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل. يتكوّن الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح احياناً، نهطل امطار خفيفة متفرقة على المرتفعات الشمالية.