وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل مستعدة جيداً دفاعياً وهجومياً لجميع الاحتمالات

قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام: "إن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالمًا تشكّل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف. وأتوجّه بالشكر إلى الإدارة الأميركية، ولا سيما السفير ميشال عيسى، على الجهود التي بُذلت في هذا المجال".



وأضاف: "سنواصل العمل حتى الإفراج عن جميع أسرانا، والكشف عن مصير المفقودين، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية".



وختم: "مهما بدا المسار التفاوضي صعبًا، سنستمر في حشد كل الجهود المطلوبة لحفظ حقوق لبنان ومصالح اللبنانيين، ولا سيما أهلنا في الجنوب، وتأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى أرضهم وقراهم، وإعادة سيادة الدولة الكاملة على أراضيها".

