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نشر قانون الإعلام الجديد في الجريدة الرسمية

2026-09-03 | 06:35
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نشر قانون الإعلام الجديد في الجريدة الرسمية
نشر قانون الإعلام الجديد في الجريدة الرسمية

صدر اليوم، الخميس 3 أيلول 2026، العدد رقم 38 من الجريدة الرسمية، متضمناً القانون رقم 69 تاريخ 27 آب 2026 – قانون الإعلام، الذي أقرّه مجلس النواب وصدر وفق الأصول الدستورية.

وبموجب مادة الإصدار، يُعمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح بذلك نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره.

ويتناول القانون الجديد تنظيم قطاع الإعلام بمختلف أشكاله، بما يشمل المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بحرية الإعلام، وحقوق الإعلاميين وواجباتهم، وتنظيم المؤسسات والهيئات المختصة بالقطاع.

للإطلاع على القانون، إضغط هنا 
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وأضاف: "سنواصل العمل حتى الإفراج عن جميع أسرانا، والكشف عن مصير المفقودين، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية".

وختم: "مهما بدا المسار التفاوضي صعبًا، سنستمر في حشد كل الجهود المطلوبة لحفظ حقوق لبنان ومصالح اللبنانيين، ولا سيما أهلنا في الجنوب، وتأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى أرضهم وقراهم، وإعادة سيادة الدولة الكاملة على أراضيها".

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