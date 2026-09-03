سلام: سنواصل العمل حتى الإفراج عن جميع أسرانا والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية

الرئيس سلام: إن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالماً تشكّل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف وأتوجّه بالشكر إلى الإدارة الأميركية ولا سيما إلى السفير ميشال عيسى على الجهود التي بُذلت في هذا المجال