علي الطاهر ولعبة الغموض (التفاصيل في النشرة المسائية)

معلومات الجديد: سقوط علي الطاهر لم يكن مفاجئًا في التقديرات الأمنية والعسكرية ولا في حسابات حزب الله الذي كان يتوقّع خسارة الموقع في ضوء حجمِ الهجوم الإسرائيلي والحصارِ المفروض عليه

معلومات الجديد: سقوط علي الطاهر لم يكن مفاجئًا في التقديرات الأمنية والعسكرية ولا في حسابات حزب الله الذي كان يتوقّع خسارة الموقع في ضوء حجمِ الهجوم الإسرائيلي والحصارِ المفروض عليه