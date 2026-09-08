بيروت مستعدّة للتفاوض.. وتل أبيب تعرقل! (أساس ميديا)

تفيد معلومات “أساس” بأنّ العائق أمام جولة ناجحة في هو الرفض الإسرائيليّ، لا غياب الجهوزيّة اللبنانيّة. وتدفع لعقدها قبل نهاية أيلول، لكنّها لم تحدّد موعداً بعدما تعذّر عليها الحصول من رئيس الحكومة الإسرائيليّة على بإحداث خرق في أحد الملفّات الأساسيّة.

تتحدّث المصادر الدبلوماسيّة عن ثلاثة عناوين تطلبها : تثبيت وقف النار ووقف الأعمال العدائيّة، وضع جدول زمنيّ للانسحاب، وتشكيل آليّة تحقّق تسمح بتطبيق نموذج “المناطق التجريبيّة” وانتشار الجيش فيها. حتّى الآن، ترفض ربط هذه الملفّات بمهل تنفيذيّة، ولا تريد أن يتمّ تشكيل لجنة تحقُّق كي لا تُقيّد عمليّاتها أو يُفرض عليها انسحاب متزامن. وبالتالي لا يزال بعيداً جدّاً عن إمكانيّة انتزاعه أيّ مكسب من إسرائيل.