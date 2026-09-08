أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

"حتى تحقيق المطالب".. إقفال طرق بيروت بالكامل غداُ

2026-09-08 | 07:38
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;حتى تحقيق المطالب&quot;.. إقفال طرق بيروت بالكامل غداُ
"حتى تحقيق المطالب".. إقفال طرق بيروت بالكامل غداُ

عُقد اجتماع ضم رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية وتجمع العسكريين المتقاعدين، لبحث الخطوات العملانية للمحاربين القدامى لمواكبة مناقشة موازنة العام ٢٠٢٧ في مجلس الوزراء.


واصدر المجتمعون بيانا، طالبوا في خلاله وزارة المالية ب"ادراج مشروع قانون إصلاح الرواتب والاجور كما طالب به مجلس الوزراء في الجلسة التي عُقدت بتاريخ ١٦ شباط ٢٠٢٦ بشكل يعيد الرواتب لقيمتها الحقيقية قبل العام ٢٠١٩ وإدراج هذا المشروع في ارقام الموازنة قبل بتّها". 



واعلنوا انه سيتم "منع جلسة مجلس الوزراء من الانعقاد وسيتم اقفال طرق بيروت بشكل كامل اعتبارًا من صباح يوم غد الاربعاءلحين تحقيق المطالب"، وقرروا "التدرج في استخدام كل أساليب الضغط وفق الخطط الموضوعة" وطالبوا المحاربين القدامى وعائلاتهم وعائلات الشهداء وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية وموظفي القطاع العام ب"المشاركة الكثيفة في التحركات". 



وختموا معلنين تأييدهم "بيان موظفي القطاع العام مدنيين وعسكريين الصادر بتاريخ ٢٠٢٦/٩/٧ في مطالباته القانونية والحقوقية".

 
مقالات ذات صلة
"حتى تحقيق المطالب".. إقفال طرق بيروت بالكامل غداُ

محليات

تحقيق

المطالب"..

إقفال

بيروت

بالكامل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجنوب ومؤتمر دعم الجيش على طاولة عون وهيكل
معلومات الجديد: اتصالات أجراها الرؤساء الثلاثة بالتوازي مع مساعٍ عربية ودولية أسهمت في خفض التصعيد بمدينة النبطية بانتظار خطوات مقبلة لتثبيت الاستقرار وتحصينه عبر انتشار الجيش والقوى الامنية اللبنانية

اقرأ ايضا في محليات

بالفيديو- دوريات للجيش اللبناني في مدينة النبطية
Play
08:03

بالفيديو- دوريات للجيش اللبناني في مدينة النبطية

أفاد مراسل الجديد في النبطية أن شوارع المدينة شهدت بعد ظهر اليوم تحركا لدوريات مكثفة ولافتة للجيش اللبناني أشاعت أجواء من الارتياح والاطمئنان لدى المواطنين، فيما أفيد أنها من ضمن الإجراءات الروتينية التي ينفذها الجيش في معظم المناطق والتبديلات بين المواقع.

08:03

بالفيديو- دوريات للجيش اللبناني في مدينة النبطية

أفاد مراسل الجديد في النبطية أن شوارع المدينة شهدت بعد ظهر اليوم تحركا لدوريات مكثفة ولافتة للجيش اللبناني أشاعت أجواء من الارتياح والاطمئنان لدى المواطنين، فيما أفيد أنها من ضمن الإجراءات الروتينية التي ينفذها الجيش في معظم المناطق والتبديلات بين المواقع.

يحدث الآن

اخترنا لكم
مراسل الجديد: من المرتقب أن يتمركز الجيش اللبناني في عدد من النقاط داخل مدينة النبطية بالتوازي مع تسيير دوريات في أحياء المدينة تمهيداً لخطوة أوسع
08:37
مراسل الجديد: الجيش اللبناني يسير دوريات في شوارع مدينة النبطية
08:03
بالفيديو- دوريات للجيش اللبناني في مدينة النبطية
08:03
السفير ميشال عيسى: مافي حرب (شاهد الفيديو)
08:00
من النبطية إلى صيدا.. خطة واسعة لإصلاح طرق الجنوب
07:45
الجنوب ومؤتمر دعم الجيش على طاولة عون وهيكل
07:44
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026