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مراسل الجديد: الجيش اللبناني يسير دوريات في شوارع مدينة النبطية
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الجديد:
الجيش
اللبناني
دوريات
شوارع
مدينة
النبطية
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مراسل الجديد: من المرتقب أن يتمركز الجيش اللبناني في عدد من النقاط داخل مدينة النبطية بالتوازي مع تسيير دوريات في أحياء المدينة تمهيداً لخطوة أوسع
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