وزير الإعلام بول مرقص: استغرب مجلس الوزراء التحرك الذي دعت إليه رابطة قدامى القوات المسلحة وأبدت الحكومة استعدادها للحوار معهم للوصول إلى صيغة من شأنها تحسين أوضاعهم وإنصافهم