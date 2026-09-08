جلسات متتالية لإنجاز موازنة 2027.. ولجنة وزارية لمعالجة مطالب قدامى القوات المسلحة

ترأس جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للاستماع إلى عرض وزير المال في شأن التقرير الذي أعدته وزارة المال حول مشروع الموازنة العامة لعام 2027 والبدء في مناقشة مشروع القانون ذي الصلة.

بعد انتهاء الجلسة، قال أنه ستكون هناك جلسات متتالية إلى حين الانتهاء من مشروع القانون المذكور، برئاسة . وأوضح أن باشر دراسة مواد الموازنة، بعدما عرض وزير المال الأسباب التي دعت إلى وضع هذه البنود على النحو الذي وُضعت به، نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، وأسهب في الشرح.



وأضاف: بعد ذلك دخلنا في المواد، مادة تلو الأخرى، وجرى بعض التعديلات على المواد، وسنستكمل هذه الجلسات ابتداء أيضاً من يوم .

وبموضوع المطالب التي تقدمت بها رابطة قدامى المسلحة، أكد أن مجلس الوزراء ليس غافلاً أبداً عن الهم الاجتماعي، وآخر ما رشح أيضاً هو زيادة الرواتب الستة مع مفعول رجعي، إضافة إلى التقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية. لذلك، استغرب مجلس الوزراء التحرك الذي دعت إليه رابطة قدامى القوات المسلحة، لا سيما في هذا الوضع الاقتصادي والأمني الدقيق، خصوصاً لجهة أوضاع الخزينة العامة التي تعرفونها، لكن، في الوقت نفسه، هناك استعداد للحوار مع أصحاب الشأن للوصول إلى صيغة من شأنها تحسين أوضاعهم وإنصافهم. ولذلك، يد الحكومة ممدودة لذلك. وتبعاً لهذا الأمر، جرى تكليف لجنة وزارية ستجتمع بهم الليلة، برئاسة نائب الدكتور طارق متري، وعضوية وزراء المال والدفاع والداخلية وتكنولوجيا المعلومات والأشغال العامة".