أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

جلسات متتالية لإنجاز موازنة 2027.. ولجنة وزارية لمعالجة مطالب قدامى القوات المسلحة

2026-09-08 | 13:47
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جلسات متتالية لإنجاز موازنة 2027.. ولجنة وزارية لمعالجة مطالب قدامى القوات المسلحة
جلسات متتالية لإنجاز موازنة 2027.. ولجنة وزارية لمعالجة مطالب قدامى القوات المسلحة

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للاستماع إلى عرض وزير المال في شأن التقرير الذي أعدته وزارة المال حول مشروع الموازنة العامة لعام 2027 والبدء في مناقشة مشروع القانون ذي الصلة.

بعد انتهاء الجلسة، قال وزير الإعلام بول مرقص أنه ستكون هناك جلسات متتالية إلى حين الانتهاء من مشروع القانون المذكور، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وأوضح أن مجلس الوزراء باشر دراسة مواد الموازنة، بعدما عرض وزير المال الأسباب التي دعت إلى وضع هذه البنود على النحو الذي وُضعت به، نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، وأسهب في الشرح.

وأضاف: بعد ذلك دخلنا في المواد، مادة تلو الأخرى، وجرى بعض التعديلات على المواد، وسنستكمل هذه الجلسات ابتداء أيضاً من يوم الغد
وبموضوع المطالب التي تقدمت بها رابطة قدامى القوات المسلحة،  أكد مرقص أن مجلس الوزراء ليس غافلاً أبداً عن الهم الاجتماعي، وآخر ما رشح أيضاً هو زيادة الرواتب الستة مع مفعول رجعي، إضافة إلى التقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية. لذلك، استغرب مجلس الوزراء التحرك الذي دعت إليه رابطة قدامى القوات المسلحة، لا سيما في هذا الوضع الاقتصادي والأمني الدقيق، خصوصاً لجهة أوضاع الخزينة العامة التي تعرفونها، لكن، في الوقت نفسه، هناك استعداد للحوار مع أصحاب الشأن للوصول إلى صيغة من شأنها تحسين أوضاعهم وإنصافهم. ولذلك، يد الحكومة ممدودة لذلك. وتبعاً لهذا الأمر، جرى تكليف لجنة وزارية ستجتمع بهم الليلة، برئاسة  نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وعضوية وزراء المال والدفاع والداخلية وتكنولوجيا المعلومات والأشغال العامة".
مقالات ذات صلة
جلسات متتالية لإنجاز موازنة 2027.. ولجنة وزارية لمعالجة مطالب قدامى القوات المسلحة

محليات

لبنان

مجلس الوزراء

موازنة 2027

قدامى القوات المسلحة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
المحروقات ترتفع.. كم بلغت الأسعار؟
الخارجية السعودية: المملكة تحذر من استمرار الحوثي في استهداف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية وتطالب بوقف فوري للتصعيد وتهديد الملاحة البحرية

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لكم
مراسل الجديد: تفجير إسرائيلي في بلدة المنصوري قضاء صور
15:57
مراسل الجديد: غارتان إستهدفتا بلدتي بني حيان والقنطرة لجهة وادي السلوقي قضاء مرجعيون
15:48
الوكالة الوطنية: عدد من العسكريين المتقاعدين يقطعون ساحة رياض الصلح بالاطارات المشتعلة احتجاجا على الموازنة
14:57
بلدية عربصاليم تؤكد التمسك بالدولة ومؤسساتها وتحذر من الغرف السوداء
14:17
مراسل الجديد: العسكريون المتقاعدون يقطعون الطريق جزئيًا عند جسر البالما على الطريق الذي يربط طرابلس ببيروت استعدادًا للتحركات الاحتجاجية المقررة غدًا
14:02
انتشار الجيش في النبطية.. هكذا اتخذ القرار لتأمين المدينة (فيديو)
14:01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026