بلدية عربصاليم تؤكد التمسك بالدولة ومؤسساتها وتحذر من الغرف السوداء

صدر عن بلدية عربصاليم البيان التالي:

هذه البلدة، التي أعطت وقدّمت مئات والجرحى على مذبح ، وقاومت المحتلّين دفاعًا عن أرضها وكرامتها، لن تتوانى يومًا عن الوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها، وعن التواصل الدائم والمسؤول مع الجهات الرسمية والحكومية والإدارية والأمنية والعسكرية، بما يخدم مصلحة البلدة وأهلها، ويحفظ أمنها واستقرارها.



وفي الآونة ، تطالعنا بعض ومواقع التواصل الاجتماعي بأخبار ومواقف تتحدث بلسان أبناء عربصاليم من دون علمهم، وتبتدع روايات لا تمتّ إلى واقع البلدة بصلة، سعيًا وراء تحصيل صحفي أو سبق إعلامي، من دون مراعاة لما قد تخلفه هذه من تداعيات في هذه المرحلة الدقيقة.



وإننا نؤكد أننا سنقف في وجه كل من يتربص ببلدتنا وأهلها شرًا، ولا سيما الغرف السوداء التي تتقاطع في أهدافها مع ما يسعى إليه من زرع الفتن وتعميم الفوضى وضرب الاستقرار والسلم الأهلي.



وعليه، فإننا نهيب بوسائل الإعلام كافة، وبالناشطين والصفحات على ، توخي أقصى درجات الدقة والحذر والمسؤولية في نقل الأخبار أو الحديث عن عربصاليم وأهلها الصامدين والمناضلين، والتحقق من المعلومات ومصادرها قبل نشرها أو تداولها.



وتؤكد بلدية عربصاليم أنها ستبقى الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة التحدث البلدة وأهلها وإصدار المواقف والبيانات المتعلقة بها، وأن أبوابها ستبقى مفتوحة أمام وسائل الإعلام والمنظمات والجهات المعنية للاطلاع على حقيقة الواقع من مصدره.