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محليات

بلدية عربصاليم تؤكد التمسك بالدولة ومؤسساتها وتحذر من الغرف السوداء

2026-09-08 | 14:17
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بلدية عربصاليم تؤكد التمسك بالدولة ومؤسساتها وتحذر من الغرف السوداء
بلدية عربصاليم تؤكد التمسك بالدولة ومؤسساتها وتحذر من الغرف السوداء

صدر عن بلدية عربصاليم البيان التالي:

هذه البلدة، التي أعطت وقدّمت مئات الشهداء والجرحى على مذبح الوطن، وقاومت المحتلّين دفاعًا عن أرضها وكرامتها، لن تتوانى يومًا عن الوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها، وعن التواصل الدائم والمسؤول مع الجهات الرسمية والحكومية والإدارية والأمنية والعسكرية، بما يخدم مصلحة البلدة وأهلها، ويحفظ أمنها واستقرارها.

وفي الآونة الأخيرة، تطالعنا بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأخبار ومواقف تتحدث بلسان أبناء عربصاليم من دون علمهم، وتبتدع روايات لا تمتّ إلى واقع البلدة بصلة، سعيًا وراء تحصيل صحفي أو سبق إعلامي، من دون مراعاة لما قد تخلفه هذه الأخبار من تداعيات في هذه المرحلة الدقيقة.

وإننا اليوم نؤكد أننا سنقف في وجه كل من يتربص ببلدتنا وأهلها شرًا، ولا سيما الغرف السوداء التي تتقاطع في أهدافها مع ما يسعى إليه العدو الإسرائيلي من زرع الفتن وتعميم الفوضى وضرب الاستقرار والسلم الأهلي.

وعليه، فإننا نهيب بوسائل الإعلام كافة، وبالناشطين والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، توخي أقصى درجات الدقة والحذر والمسؤولية في نقل الأخبار أو الحديث عن عربصاليم وأهلها الصامدين والمناضلين، والتحقق من المعلومات ومصادرها قبل نشرها أو تداولها.

وتؤكد بلدية عربصاليم أنها ستبقى الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة التحدث باسم البلدة وأهلها وإصدار المواقف والبيانات المتعلقة بها، وأن أبوابها ستبقى مفتوحة أمام وسائل الإعلام والمنظمات والجهات المعنية للاطلاع على حقيقة الواقع من مصدره.
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