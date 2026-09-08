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2026-09-08 | 14:02
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مراسل الجديد: العسكريون المتقاعدون يقطعون الطريق جزئيًا عند جسر البالما على الطريق الذي يربط طرابلس ببيروت استعدادًا للتحركات الاحتجاجية المقررة غدًا
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مراسل الجديد: العسكريون المتقاعدون يقطعون الطريق جزئيًا عند جسر البالما على الطريق الذي يربط طرابلس ببيروت استعدادًا للتحركات الاحتجاجية المقررة غدًا
محليات
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