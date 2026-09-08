مراسل الجديد: غارتان إستهدفتا بلدتي بني حيان والقنطرة لجهة وادي السلوقي قضاء مرجعيون

مصادر عسكرية للجديد: تحركت اليوم دوريات إضافية للجيش لكن التعامل مع المرحلة الراهنة يتم يومًا بيوم إذ لم يتلقَّ لبنان حتى الآن أي ضمانات أكيدة بوقف التصعيد أو بتحييد الجيش فضلاًعن انه مع إسرائيل "لا ض