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محليات

التحكم المروري: قطع شارع المصارف في الوسط التجاري في بيروت من قبل المحتجين

2026-09-09 | 01:47
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التحكم المروري: قطع شارع المصارف في الوسط التجاري في بيروت من قبل المحتجين
التحكم المروري: قطع شارع المصارف في الوسط التجاري في بيروت من قبل المحتجين
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التحكم المروري: قطع شارع المصارف في الوسط التجاري في بيروت من قبل المحتجين

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أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ستيفان دوجاريك، في بيان أن غوتيريش أعرب عن "بالغ قلقه إزاء تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، ولا سيما في مدينة النبطية ومحيطها". ودان "سقوط أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين بمن فيهم نساء وأطفال قُتلوا وأصيبوا جراء الهجمات المتصاعدة، وما تسببت به أوامر الإخلاء من معاناة ونزوح، فضلاً عن مشاهد الدمار والخراب الواسعين".

وأعرب أيضًا عن " قلق بالغ إزاء التقارير عن غارات إسرائيلية طالت مستشفيات وعاملين في مجال الرعاية الصحية ومؤسسات عامة، فضلاً عن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية"، ودعا "جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والأعيان المدنية في الأوقات كافة، ولا يمكن قبول الهجمات الموجهة ضدهم".

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غوتيريش يدعو لوقف فوري للأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل من لبنان

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ستيفان دوجاريك، في بيان أن غوتيريش أعرب عن "بالغ قلقه إزاء تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، ولا سيما في مدينة النبطية ومحيطها". ودان "سقوط أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين بمن فيهم نساء وأطفال قُتلوا وأصيبوا جراء الهجمات المتصاعدة، وما تسببت به أوامر الإخلاء من معاناة ونزوح، فضلاً عن مشاهد الدمار والخراب الواسعين".

وأعرب أيضًا عن " قلق بالغ إزاء التقارير عن غارات إسرائيلية طالت مستشفيات وعاملين في مجال الرعاية الصحية ومؤسسات عامة، فضلاً عن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية"، ودعا "جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والأعيان المدنية في الأوقات كافة، ولا يمكن قبول الهجمات الموجهة ضدهم".

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كتب نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس عبر حسابه على منصّة "إكس:

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