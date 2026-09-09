بعد جولة سرقات.. لصّ الخزنات في قبضة المعلومات

"في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة عمليّات السرقة وملاحقة المتورّطين فيها وتوقيفهم في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لدى حول نشاط أحد الأشخاص في تنفيذ عمليّات سرقة خزنات بواسطة الكسر والخلع من داخل شركات في مناطق

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت من توقيفه في محلّة البداوي، ويُدعى: س. ف. (مواليد العام 1972، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، لجهة إقدامه على تنفيذ ثلاث عمليّات سرقة خزنات بواسطة الكسر والخلع من داخل شركات في مناطق ، وتحديدًا في وبلّونة وزوق مكايل. وقد تبيّن أنّ المسروقات عبارة عن مبالغ ماليّة وسلاح نوع كلاشنكوف.

أُودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختص".