العسكريون المتقاعدون يصعّدون.. إليكم الطرقات المقطوعة والسالكة

وفي هذا السياق، أُعيد فتح السير على أوتوستراد – الكازينو على المسلكين، مع تحسّن تدريجي في حركة المرور، كما أُعيد فتح أوتوستراد البربارة باتجاه المدفون بعد قطعه جزئياً في وقت سابق.

في المقابل، لا يزال شارع المصارف في مقطوعاً تزامناً مع انعقاد جلسة .

أما على صعيد حركة السير، فتُسجّل زحمة كثيفة على مستديرة العدلية والطرقات المؤدية إليها، وعلى أوتوستراد السريع باتجاه نهر الموت، إضافة إلى الواجهة البحرية في عين المريسة بالاتجاهين.

كما تشهد حركة المرور كثافة على أوتوستراد الضبية باتجاه أنطلياس وصولاً إلى الزلقا، وعلى أوتوستراد باتجاه أنفاق والأوزاعي.