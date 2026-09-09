العسكريون المتقاعدون يصعّدون.. إليكم الطرقات المقطوعة والسالكة

وفي هذا السياق، أُعيد فتح السير على أوتوستراد جونية – الكازينو على المسلكين، مع تحسّن تدريجي في حركة المرور، كما أُعيد فتح أوتوستراد البربارة باتجاه المدفون بعد قطعه جزئياً في وقت سابق.
في المقابل، لا يزال شارع المصارف في وسط بيروت مقطوعاً تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب.
أما على صعيد حركة السير، فتُسجّل زحمة كثيفة على مستديرة العدلية والطرقات المؤدية إليها، وعلى أوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت، إضافة إلى الواجهة البحرية في عين المريسة بالاتجاهين.
كما تشهد حركة المرور كثافة على أوتوستراد الضبية باتجاه أنطلياس وصولاً إلى الزلقا، وعلى أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار والأوزاعي.