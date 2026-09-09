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محليات

ضربة جديدة للمواطن.. البنزين إلى 30 دولارًا!

2026-09-09 | 03:46
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ضربة جديدة للمواطن.. البنزين إلى 30 دولارًا!
ضربة جديدة للمواطن.. البنزين إلى 30 دولارًا!

كتب نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس عبر حسابه على منصّة "إكس:


"للأسف، نتيجة تصاعد التوتر العسكري واستهداف منشآت للطاقة في الخليج العربي، والتطور السلبي في الحرب الروسية الاوكرانية وتزايد المخاوف من تراجع في امدادات النفط الى الأسواق الدولية، لامس سعر برميل النفط الخام المئة دولار، وأصبحنا على عتبة الـ٣٠ دولارًا لصفيحة البنزين في لبنان".
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