عون والحجار يبحثان أمن الجنوب ومطالب العسكريين والمتقاعدين

كما تطرق البحث إلى حاجات والأجهزة الأمنية، في ضوء التحضيرات للمؤتمر المقرر عقده في خلال الشهر الجاري، والسبل الكفيلة بتعزيز قدرات وتمكينها من القيام بمهامها. وتناول البحث ايضاً تحرّك ومطالب موظفي القطاع العام ولا سيما العسكريين والمتقاعدين، والجهود المبذولة لمعالجتها بما يضمن إنصافهم ضمن الإمكانات المتاحة، إضافة إلى سير التدابير التي تقوم بها ، لا سيما إجراءات السلامة المرورية، بهدف تطبيق القانون والتزامه حفاظاً على المواطنين.