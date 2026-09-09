"1200 دولار كحد أدنى للأجور".. تحرّك للعسكريين المتقاعدين في بيروت

نفّذ العسكريون المتقاعدون احتجاجات في ساحة رياض الصلح عند مدخل مجلس النواب وفي مناطق عدة، رفضًا لمشروع موازنة 2027 التي لم تلحظ تصحيحًا للرتب والرواتب، موجّهين الانتقادات إلى "تجاهل السلطة مطالبهم"، ومعتبرين أنها "لا تأبه لمعاناتهم المعيشية".



وطالب المحتجون برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 دولار، في ظل الغلاء الفاحش في أسعار السلع الأساسية ومتطلبات المعيشة التي لا تتناسب مع دخلهم المحدود.



وتأتي هذه التحركات تزامنًا مع اليوم الثاني لجلسة مناقشة الموازنة العامة في السرايا الحكومية والتي ستنطلق عند الساعة 3 بعد الظهر.