مئات المحاضر وعمليات المصادرة بحق مولدات مخالفة.. وإليكم التسعيرة الرسمية

في إطار الحملات الرقابية التي تقوم بها بالتنسيق مع والقضائية، أفادت مديرية حماية المستهلك في في تقريرها الأسبوعي، بأنها:





- منذ بداية العام ولغاية 4 أيلول 2026: استجابت لـ 1,262 شكوى، ونفّذت 16,135 كشفاً ميدانياً، وسطّرت 723 محضر ضبط.



- وفي أسبوع 31 آب لغاية 4 أيلول: استجابت لـ 285 شكوى، ونفّذت 551 كشفاً نتج عنها تسطير 43 محضر ضبط.



- ونتيجةً للحملة المكثفة الهادفة إلى تشجيع المواطنين على استخدام التطبيق الإلكتروني للوزارة لتقديم الشكاوى بسرية وسهولة، مع ضمان الاستجابة السريعة لها، ازداد إقبال المواطنين على التبليغ عبر تطبيق MoET Digital Services، مسجّلاً ارتفاعاً بلغ نحو 5.5 أضعاف المعدل الأسبوعي المعتاد، أي بنسبة زيادة قدرها 448%.



- وتجدر الإشارة إلى أن حملة الوزارة المستمرة على المولدات الكهربائية، قد أسفرت حتى يوم أمس، عن حجز ومصادرة 43 مولداً وتسطير 58 محضر ضبط بحق المخالفين لتسعيرة ، والتي حُدّدت لشهر آب بـ48,241 لكل كيلوواط/ساعة في المدن والمناطق المكتظة. علماً أنه يتم تسليم المولدات المصادرة إلى البلديات المعنية لمراقبتها أو تولّي تشغيلها، بما يضمن استمرارية الخدمة ويحفظ حقوق المواطنين.



إن إذ ترفع شعار "كل مواطن مراقب" تطلب من المواطنين والمستهلكين التقدم بالشكاوى ضدّ أي مخالفات يرصدونها سواء عبر تطبيقها الإلكتروني (MoET Digital Services)، أو عبر لجمعية المستهلك-لبنان (01750650).