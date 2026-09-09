الرئيس عون: ولاؤنا يجب ان يكون لبلدنا وخاسر من يستقوي بالخارج ضد الاخر في الداخل لأن الخارج سيتخلى عنه عاجلاً ام آجلاً وما من حرب حصلت في لبنان وكان فيها رابح بل الكل خسروا وخسر الوطن

وُضع حجر الأساس لإعادة بناء كنيسة سيدة الزيتونة العجائبية في بلدة السعيدة غربي بعلبك، خلال احتفال حضره عدد من المطارنة ورجال الدين والشخصيات السياسية والبلدية والاجتماعية وأبناء المنطقة.



وأكد المتروبوليت نيفون صيقلي أن إعادة بناء الكنيسة هي استعادة لذاكرة المكان وتاريخه، ورسالة تؤكد أن لبنان وطن التنوع والعيش المشترك، مشدداً على أن الكنائس والمساجد جسور تجمع أبناء الوطن.



بدوره، دعا ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى السيد علي السيد قاسم إلى تعزيز الحوار الوطني وبناء مؤسسات للحوار ومواجهة خطاب الكراهية، فيما شدد مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي على أن الوحدة الداخلية هي السلاح الأقوى في مواجهة الحروب والانقسامات.