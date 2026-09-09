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محليات

إهداء لإبنه.. تفجير بجنوب لبنان (فيديو)

2026-09-09 | 10:37
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إهداء لإبنه.. تفجير بجنوب لبنان (فيديو)

نشر حساب "Tracking Israel" عبر منصة "إكس" مقطع فيديو لجندي إسرائيلي في جنوب لبنان، قال فيه إنه يُهدي التفجير إلى ابنه وزملائه في المدرسة.

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عون يجمع القادة الأمنيين في بعبدا.. أمن الجنوب والنبطية في الواجهة
09:38

عون يجمع القادة الأمنيين في بعبدا.. أمن الجنوب والنبطية في الواجهة

ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم اجتماعاً امنياً في قصر بعبدا حضره قائد الجيش، والمدير العام لقوى الامن الداخلي، والمدير العام للأمن العام، المدير العام لأمن الدولة، المدير العام للدفاع المدني، مدير المخابرات، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، رئيس مكتب شؤون المعلومات في الامن العام، ونائب مدير عام امن الدولة.

وخصص الاجتماع للبحث في الاوضاع الأمنية في الجنوب عموماً وفي منطقة النبطية خصوصاً حيث عرض القادة الأمنيون تقارير مفصّلة عن الوضع في المنطقة من مختلف جوانبه. وخلال الاجتماع شدد الرئيس عون على ان أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسًا بالسيادة الوطنية، معتبراً ان الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل، باعتبار أن ضبط الأمن الداخلي يعزز الموقف اللبناني الرسمي.

09:38

عون يجمع القادة الأمنيين في بعبدا.. أمن الجنوب والنبطية في الواجهة

ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم اجتماعاً امنياً في قصر بعبدا حضره قائد الجيش، والمدير العام لقوى الامن الداخلي، والمدير العام للأمن العام، المدير العام لأمن الدولة، المدير العام للدفاع المدني، مدير المخابرات، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، رئيس مكتب شؤون المعلومات في الامن العام، ونائب مدير عام امن الدولة.

وخصص الاجتماع للبحث في الاوضاع الأمنية في الجنوب عموماً وفي منطقة النبطية خصوصاً حيث عرض القادة الأمنيون تقارير مفصّلة عن الوضع في المنطقة من مختلف جوانبه. وخلال الاجتماع شدد الرئيس عون على ان أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسًا بالسيادة الوطنية، معتبراً ان الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل، باعتبار أن ضبط الأمن الداخلي يعزز الموقف اللبناني الرسمي.

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