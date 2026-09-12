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الدفاع المدني السعودي: إصابتان وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني جراء سقوط مقذوف بمحافظة الطوال في جازان
الدفاع المدني السعودي: إصابتان وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني جراء سقوط مقذوف بمحافظة الطوال في جازان
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الرئيس عون: استهداف خط أنابيب النفط الممتد من شرق المملكة العربية السعودية إلى غربها يشكل استهدافاً سافراً لمقدرات الشقيقة الكبرى ولأمنها القومي
2026-09-12 | 09:38
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الرئيس عون: استهداف خط أنابيب النفط الممتد من شرق المملكة العربية السعودية إلى غربها يشكل استهدافاً سافراً لمقدرات الشقيقة الكبرى ولأمنها القومي
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