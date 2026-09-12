حول اشكال برج أبو حيدر.. بيان لـ "جمعية المشاريع"

صدر عن ، البيان التالي:

توضح الإسلامية أن الإشكال الذي وقع في منطقة هو إشكال فردي بين عائلتين، ولا علاقة للجمعية به لا من قريب أو بعيد.



وإذ تؤكد الجمعية حرصها الدائم على أمن المنطقة واستقرارها، وعلى صون العلاقات الأخوية بين أهلها، فإنها تدعو إلى عدم زجّ اسم الجمعية في أي خلاف أو إشكال لا يمتّ إليها بصلة، وعدم تداول أو المعلومات غير الدقيقة التي من شأنها إثارة البلبلة بين أبناء المنطقة.



إن الخيرية الإسلامية، إذ تنفي بشكل قاطع أي علاقة لها بهذا الإشكال، تتمنى الهدوء والاستقرار للجميع، وتؤكد استمرارها في نهجها القائم على التعاون والمحبة وخدمة الناس.





