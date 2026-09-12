الجديد في برعشيت.. بين خيراتها وصمودها (التقرير الخاص في النشرة المسائية)

الدفاع المدني السعودي: إصابتان وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني جراء سقوط مقذوف بمحافظة الطوال في جازان

الدفاع المدني السعودي: إصابتان وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني جراء سقوط مقذوف بمحافظة الطوال في جازان