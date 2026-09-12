القصة الكاملة لإشكال برج أبي حيدر.. بيان للجيش

صدر عن البيان الآتي:

وقع إشكال في – نتيجة خلافات سابقة، تَخلّله إطلاق نار أدى إلى مقتل مواطنَين وإصابة مواطن آخر بجروح خطيرة.

على الفور، حضرت وحدة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال، وأوقفت اثنَين من مطلقي النار واتخذت التدابير الأمنية اللازمة لضبط الوضع في المنطقة. تجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.