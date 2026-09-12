بعد حادثة برج ابي حيدر.. نائب يسأل وزارتين: متى؟

أثار النائب وضاح الصادق قضية انتشار السلاح خارج إطار القوى الأمنية، على خلفية الإشكال الذي وقع في منطقة برج أبي حيدر، متسائلًا عن أسباب حمل شبان لا صفة أمنية لهم السلاح في المقاهي والشوارع.



وقال الصادق، في منشور عبر منصة "إكس": "بغض النظر عن هوية الضحية والجاني في إشكال برج أبي حيدر، يبقى السؤال: لماذا يحمل شبان لا صفة أمنية لهم السلاح في مقهى أو في الشارع؟ ولماذا تستمر وزارة الدفاع في إصدار رخص السلاح بالآلاف؟".



وتساءل: "متى ستضرب وزارتا الداخلية والدفاع بيد من حديد في وجه هذا التسيب؟ ولماذا لا تصدر الحكومة فورًا قرارًا بوقف مفعول جميع رخص السلاح في كل لبنان، باستثناء تلك الممنوحة للأمنيين؟".



وختم الصادق بالقول: "حان الوقت للشجاعة في اتخاذ القرارات".