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الرئيس عون في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل: رسالته تبقى حاضرة في مسيرتنا الوطنية

2026-09-13 | 02:35
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الرئيس عون في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل: رسالته تبقى حاضرة في مسيرتنا الوطنية
الرئيس عون في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل: رسالته تبقى حاضرة في مسيرتنا الوطنية

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في الذكرى السنوية الرابعة والأربعين لاستشهاد الرئيس بشير الجميل التي تصادف غداً الاثنين:

في الرابع عشر من أيلول من كل عام، يقف لبنان أمام محطة من محطات ذاكرته الوطنية الكبرى، يستعيد فيها صورة الرئيس المنتخب الشهيد بشير الجميل، الذي سقط برصاص الغدر قبل أن يتسلّم مهامه الدستورية، فارتقى شهيداً على مذبح الوطن، ليبقى اسمه محفوراً في وجدان اللبنانيين رمزاً للإيمان بلبنان الرسالة والسيادة والحرية.

لقد جسّد الرئيس الشهيد بشير الجميل، بمواقفه ونضاله، إيماناً راسخاً بلبنان الكيان الواحد، الأرض والإنسان، وعبّر عن هذا الإيمان بشعاره الخالد "لبنان 10452 كلم²"، الذي اختصر به فلسفة وطنية جامعة تؤكد أن لبنان بكامل جغرافيته ومساحته وطن نهائي لجميع أبنائه، لا يتجزأ ولا ينتقص، ولا مكان فيه للفرز أو التقسيم أو الإلغاء.

واليوم ، ونحن نستحضر ذكرى استشهاده، نؤكد أن رسالته تبقى حاضرة في مسيرتنا الوطنية، وأن التمسك بوحدة الأرض والشعب والمؤسسات هو خير وفاء لدماء الشهداء الذين قدّموا أرواحهم فداءً للبنان. وإذ نحيي هذه الذكرى، نجدد العهد بالعمل على استكمال بناء الدولة القوية العادلة، الدولة الضامنة وحدها لاستقلال قرارها ولسيادتها الكاملة على كامل أراضيها  ولكرامة مواطنيها ، بما يليق بتضحيات الرئيس الشهيد ورفاقه.
المجد والخلود لشهداء لبنان، وللبنان دائماً العزة والكرامة.
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الرئيس عون: نجدد العهد بالعمل على استكمال بناء الدولة القوية العادلة الدولة الضامنة وحدها لاستقلال قرارها ولسيادتها الكاملة على كامل أراضيها ولكرامة مواطنيها

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