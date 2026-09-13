بالفيديو - غارة إسرائيلية ثالثة على كفرتبنيت - قضاء النبطية

غادر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لبنان متوجها إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي.



ويرافق الوزير الحجار في زيارته المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، وأمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد محمود قبرصلي.



ومن المقرر أن يلتقي الوزير الحجار خلال زيارته كبار المسؤولين الباكستانيين، حيث سيبحث معهم سبل تعزيز علاقات التعاون بين لبنان وباكستان في ضوء الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان والمنطقة، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.