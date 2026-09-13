رطوبة ودرجات حرارة مرتفعة.. ثم؟

وجاء في النشرة الآتي:- الحالة العامة: طقس صيفي معتاد يسيطرعلى والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية والتي تنخفض بدء من يوم الثلاثاء مع نشاط بسرعة الرياح.معدل درجات الحرارة لشهر أيلول: بين 22 و32 م°، 24 و32، بين 16 و32 م°.- الطقس المتوقع في لبنان:الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل يرافقها رطوبة مرتفعة.الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف خاصة على المرتفعات الشمالية. ترتفع درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل كما تنشط الرياح احيانا خاصة شمال البلاد مع ارتفاع بموج البحر.الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح فتصل أحيانا 50 كلم/س خاصة جنوب البلاد مع ارتفاع بموج البحر.