الحجار إلى باكستان في زيارة رسمية.. وملفات مشتركة على الطاولة

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

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في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة الخارجين عن القانون وتوقيفهم على كامل الأراضي اللبنانية، وبعد أن تكاثرت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل المحالّ والمتاجر من قبل ملثّمين مجهولي الهوية، وفي العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية أفراد العصابة التي تنفّذ العمليات المذكورة وتوقيفهم، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثّق قيامهم بتنفيذ إحدى هذه العمليات في محلّة الحازمية.