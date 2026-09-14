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محليات

كواليس الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش.. ماذا عن سلاح "حزب الله"؟ (النهار)

2026-09-14 | 00:53
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كواليس الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش.. ماذا عن سلاح &quot;حزب الله&quot;؟ (النهار)
كواليس الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش.. ماذا عن سلاح "حزب الله"؟ (النهار)

جاء في صحيفة النهار:

يستضيف الرئيس الفرنسي  يوم الخميس كلاً من العاهل الأردني الملك عبدالله والرئيس اللبناني جوزف عون للمشاركة في الاجتماع التحضيري لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في لبنان الذي سيعقد في باريس إلى ذلك، شرح مصدر فرنسي رفيع لـ"النهار" أن الاجتماع لن يكون هو المؤتمر الذي سيُقرّر تقديم الدعم والمعدات وتوزيعها على القوى المسلحة اللبنانية، بل هو لمناقشة الأوضاع الأمنية والعسكرية وحاجات لبنان التي ستقدم خلال الاجتماع.  

 وقال إنَّ باريس وإيطاليا تنسّقان من أجل التوصل إلى صيغة لتشكيل قوة مشتركة إذا طلب اللبنانيون ذلك لتخلف "اليونيفيل"، كاشفاً أن كل الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في نيويورك أظهرت أن الإدارة الأميركية رافضة لبقاء "اليونيفيل" في لبنان، وكان ذلك جلياً في موقف مسؤولي الإدارة الأميركية.

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كواليس الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش.. ماذا عن سلاح "حزب الله"؟ (النهار)

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