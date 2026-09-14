كواليس الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش.. ماذا عن سلاح "حزب الله"؟ (النهار)

يستضيف الرئيس الفرنسي يوم الخميس كلاً من العاهل الأردني الملك عبدالله والرئيس اللبناني جوزف عون للمشاركة في الاجتماع التحضيري لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في لبنان الذي سيعقد في باريس إلى ذلك، شرح مصدر فرنسي رفيع لـ"النهار" أن الاجتماع لن يكون هو المؤتمر الذي سيُقرّر تقديم الدعم والمعدات وتوزيعها على القوى المسلحة اللبنانية، بل هو لمناقشة الأوضاع الأمنية والعسكرية وحاجات لبنان التي ستقدم خلال الاجتماع.
وقال إنَّ باريس وإيطاليا تنسّقان من أجل التوصل إلى صيغة لتشكيل قوة مشتركة إذا طلب اللبنانيون ذلك لتخلف "اليونيفيل"، كاشفاً أن كل الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في نيويورك أظهرت أن الإدارة الأميركية رافضة لبقاء "اليونيفيل" في لبنان، وكان ذلك جلياً في موقف مسؤولي الإدارة الأميركية.
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية، ترتفع درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح احيانا شمال البلاد مع ارتفاع بموج البحر.
احتجاجاً على الطعن بقانون العفو العام، أقدم عدد من السجناء على خياطة أفواههم معلنين استمرار إضرابهم حتى تحقيق مطلبهم.