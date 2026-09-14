عرض للبيع كشف المستور.. قوى الأمن توقف مشتبهًا به في النبطية ماذا ضُبط؟

الساعة 18،00 من تاريخ 09-09-2026، ادعى امام مخفر في وحدة الدّرك الإقليمي أحد المواطنين ضد مجهول، بجرم سرقة منزله الكائن في – حيّ البياض، وسرقة تحف ومجسّمات من بقيمة /100/ ألف أميركي.

على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في للقيام بالاستقصاءات والتحريات اللازمة لمعرفة هويّة الفاعل وتوقيفه.

وبنتيجة المتابعة، تبيّن قيام أحد الاشخاص بعرض “قرون عاج” للبيع في مدينة النبطية. على الفور، عملت دورية من شعبة المعلومات على توقيفه. وتبيّن أنه يُدعى:

– ا. ك. (مواليد عام 1982، لبناني)

بتفتيشه، ضبطت بحوزته /96/ قطعة من العاج المسروق من أحجام مختلفة.

بالتحقيق معه، صرح انه اشتراها من المدعو: ح. خ. (مواليد عام 1979، سوري) المتواري عن الأنظار، بغية العمل على تصريفها.

أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة، لاجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة المختصّ.

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