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محليات

عرض للبيع كشف المستور.. قوى الأمن توقف مشتبهًا به في النبطية ماذا ضُبط؟

2026-09-14 | 03:10
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عرض للبيع كشف المستور.. قوى الأمن توقف مشتبهًا به في النبطية ماذا ضُبط؟
عرض للبيع كشف المستور.. قوى الأمن توقف مشتبهًا به في النبطية ماذا ضُبط؟

صدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة:

الساعة 18،00 من تاريخ 09-09-2026، ادعى امام مخفر النبطية في وحدة الدّرك الإقليمي أحد المواطنين ضد مجهول، بجرم سرقة منزله الكائن في مدينة النبطية – حيّ البياض، وسرقة تحف ومجسّمات من العاج بقيمة /100/ ألف دولار أميركي.

على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في شعبة المعلومات للقيام بالاستقصاءات والتحريات اللازمة لمعرفة هويّة الفاعل وتوقيفه.

وبنتيجة المتابعة، تبيّن قيام أحد الاشخاص بعرض “قرون عاج” للبيع في مدينة النبطية. على الفور، عملت دورية من شعبة المعلومات على توقيفه. وتبيّن أنه يُدعى:

– ا. ك. (مواليد عام 1982، لبناني)

بتفتيشه، ضبطت بحوزته /96/ قطعة من العاج المسروق من أحجام مختلفة.

بالتحقيق معه، صرح انه اشتراها من المدعو: ح. خ. (مواليد عام 1979، سوري) المتواري عن الأنظار، بغية العمل على تصريفها.

أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة، لاجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختصّ.

ملاحظة: الصّورة مرفقة ربطًا في بريدكم الإلكتروني.

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