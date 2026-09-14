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إستعدوا لتقلبات "مزاج" الطقس!

2026-09-14 | 04:02
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إستعدوا لتقلبات &quot;مزاج&quot; الطقس!
إستعدوا لتقلبات "مزاج" الطقس!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية، ترتفع درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح احيانا شمال البلاد مع ارتفاع بموج البحر.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل يرافقها رطوبة مرتفعة.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية، ترتفع درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح احيانا شمال البلاد مع ارتفاع بموج البحر.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح فتصل أحيانا الى 50 كلم/س جنوب البلاد مع ارتفاع بموج البحر.

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.
 
 
 
 
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