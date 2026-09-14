إستعدوا لتقلبات "مزاج" الطقس!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على ، ترتفع درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح احيانا شمال البلاد مع ارتفاع بموج البحر.

