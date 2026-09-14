إستعدوا لتقلبات "مزاج" الطقس!

-الطقس المتوقع في لبنان
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الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل يرافقها رطوبة مرتفعة.
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية
، ترتفع درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح احيانا شمال البلاد مع ارتفاع بموج البحر.
الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح فتصل أحيانا الى 50 كلم/س جنوب البلاد مع ارتفاع بموج البحر.
الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.