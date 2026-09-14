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محليات

كنعان بعد لجنة المال: أقرينا 3 قوانين أولها يتعلّق بـ 100 مليون ليرة تركية لدعم الجيش وقرض 250 مليون دولار من البنك الدولي للطاقة المتجددة وصححنا بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية

2026-09-14 | 06:05
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كنعان بعد لجنة المال: أقرينا 3 قوانين أولها يتعلّق بـ 100 مليون ليرة تركية لدعم الجيش وقرض 250 مليون دولار من البنك الدولي للطاقة المتجددة وصححنا بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية
كنعان بعد لجنة المال: أقرينا 3 قوانين أولها يتعلّق بـ 100 مليون ليرة تركية لدعم الجيش وقرض 250 مليون دولار من البنك الدولي للطاقة المتجددة وصححنا بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية
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كنعان بعد لجنة المال: أقرينا 3 قوانين أولها يتعلّق بـ 100 مليون ليرة تركية لدعم الجيش وقرض 250 مليون دولار من البنك الدولي للطاقة المتجددة وصححنا بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية

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"قنبلة ومزحة".. ماذا يحصل في مطار بيروت؟
وفاة النائب السابق دوري شمعون

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وفاة النائب السابق دوري شمعون
06:04

وفاة النائب السابق دوري شمعون

توفي اليوم النائب السابق ورئيس حزب الوطنيين الأحرار السابق والرئيس الفخري للحزب دوري كميل شمعون.

وُلد النائب دوري شمعون في دير القمر عام 1931، وهو نجل الرئيس الراحل كميل نمر شمعون، مؤسس حزب الوطنيين الأحرار. تولّى رئاسة الحزب، وانتُخب نائبًا عن الشوف، كما تولّى رئاسة بلدية دير القمر.

ورحل شمعون بعد مسيرة سياسية طويلة ارتبطت بالحزب وبالخط السيادي، محافظًا على إرث والده الرئيس كميل شمعون وعلى ثوابت المدرسة الشمعونية.

06:04

وفاة النائب السابق دوري شمعون

توفي اليوم النائب السابق ورئيس حزب الوطنيين الأحرار السابق والرئيس الفخري للحزب دوري كميل شمعون.

وُلد النائب دوري شمعون في دير القمر عام 1931، وهو نجل الرئيس الراحل كميل نمر شمعون، مؤسس حزب الوطنيين الأحرار. تولّى رئاسة الحزب، وانتُخب نائبًا عن الشوف، كما تولّى رئاسة بلدية دير القمر.

ورحل شمعون بعد مسيرة سياسية طويلة ارتبطت بالحزب وبالخط السيادي، محافظًا على إرث والده الرئيس كميل شمعون وعلى ثوابت المدرسة الشمعونية.

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