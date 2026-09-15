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المحروقات ترتفع.. كم بلغت الأسعار؟

2026-09-15 | 02:07
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المحروقات ترتفع.. كم بلغت الأسعار؟
المحروقات ترتفع.. كم بلغت الأسعار؟

أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جدول الأسعار الجديد للمحروقات اليوم الثلثاء 15 أيلول 2026.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:


- بنزين 95 أوكتان : 2718.000 ليرة لبنانية(+39000)
- بنزين 98 أوكتان:  2736.000 ليرة لبنانية (+39000)
- مازوت:  2641.000 ليرة لبنانية (+102000)
- قارورة الغاز:  1221.000ليرة لبنانية (+31000)
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