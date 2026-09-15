بالفيديو - باسيل ينتقد انقطاع الكهرباء.. "حكومة عتمة"!

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
فتحت وزارة الأشغال العامة والنقل ممر العبور الموقت عند قعقعية الجسر فوق نهر الليطاني أمام حركة المرور، في خطوة تعيد تأمين الربط المباشر بين منطقتي النبطية وبنت جبيل، وتسهّل تنقّل المواطنين بين البلدات الجنوبية، بعد انقطاع هذا المحور نتيجة تدمير الجسر خلال الاعتداءات.
التقى القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت السيد إياد الهزاع، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح، ومستشار الأمين العام للاتحاد الدكتور زكريا حمود، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون والتواصل في المجالات المصرفية والمالية.