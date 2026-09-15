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محليات

النائب ميشال ضاهر: المشكلة في التهرب الضريبي واحدى الشركات عليها 2 مليار دولار TVA

2026-09-15 | 06:44
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النائب ميشال ضاهر: المشكلة في التهرب الضريبي واحدى الشركات عليها 2 مليار دولار TVA
النائب ميشال ضاهر: المشكلة في التهرب الضريبي واحدى الشركات عليها 2 مليار دولار TVA
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النائب ميشال ضاهر: المشكلة في التهرب الضريبي واحدى الشركات عليها 2 مليار دولار TVA

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09:15

إلى العابرين بين النبطية وبنت جبيل.. خبر سار لكم!

فتحت وزارة الأشغال العامة والنقل ممر العبور الموقت عند قعقعية الجسر فوق نهر الليطاني أمام حركة المرور، في خطوة تعيد تأمين الربط المباشر بين منطقتي النبطية وبنت جبيل، وتسهّل تنقّل المواطنين بين البلدات الجنوبية، بعد انقطاع هذا المحور نتيجة تدمير الجسر خلال الاعتداءات.

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الهزاع يبحث سبل تعزيز التعاون والتواصل في المجالات المصرفية والمالية
08:44

الهزاع يبحث سبل تعزيز التعاون والتواصل في المجالات المصرفية والمالية

‏التقى القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت السيد إياد الهزاع، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح، ومستشار الأمين العام للاتحاد الدكتور زكريا حمود، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون والتواصل في المجالات المصرفية والمالية.

08:44

الهزاع يبحث سبل تعزيز التعاون والتواصل في المجالات المصرفية والمالية

‏التقى القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت السيد إياد الهزاع، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح، ومستشار الأمين العام للاتحاد الدكتور زكريا حمود، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون والتواصل في المجالات المصرفية والمالية.

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