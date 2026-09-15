النائب أسامة سعد: المفاوض اللبناني خالف النصوص الدستورية واستثنى فريقه من أحكام مقاطعة إسرائيل ما يفرض على مجلس النواب التدخل الفوري

فتحت وزارة الأشغال العامة والنقل ممر العبور الموقت عند قعقعية الجسر فوق نهر الليطاني أمام حركة المرور، في خطوة تعيد تأمين الربط المباشر بين منطقتي النبطية وبنت جبيل، وتسهّل تنقّل المواطنين بين البلدات الجنوبية، بعد انقطاع هذا المحور نتيجة تدمير الجسر خلال الاعتداءات.