وصول ولي العهد السعودي إلى القاهرة

أعلنت بلدية صور أن مجلس الجنوب، بالتعاون مع البلدية، سيباشر اعتباراً من يوم الخميس 17 أيلول 2026 أعمال الكشف على الأضرار الناتجة عن حرب عام 2026".



وأوضحت البلدية في بيان أن "الإعلان عن المناطق والأحياء التي سيبدأ فيها الكشف سيتم لاحقاً، وفق البرنامج المحدد لهذه الغاية".



ودعت أهالي المدينة إلى" الحضور في أماكن سكنهم والتعاون مع فرق الكشف، بما يسهم في تسهيل إنجاز الأعمال وتوثيق الأضرار بالشكل المطلوب".