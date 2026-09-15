وصول ولي العهد السعودي إلى القاهرة

فتحت وزارة الأشغال العامة والنقل ممر العبور الموقت عند قعقعية الجسر فوق نهر الليطاني أمام حركة المرور، في خطوة تعيد تأمين الربط المباشر بين منطقتي النبطية وبنت جبيل، وتسهّل تنقّل المواطنين بين البلدات الجنوبية، بعد انقطاع هذا المحور نتيجة تدمير الجسر خلال الاعتداءات.
التقى القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت السيد إياد الهزاع، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح، ومستشار الأمين العام للاتحاد الدكتور زكريا حمود، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون والتواصل في المجالات المصرفية والمالية.
أعلنت بلدية صور أن مجلس الجنوب، بالتعاون مع البلدية، سيباشر اعتباراً من يوم الخميس 17 أيلول 2026 أعمال الكشف على الأضرار الناتجة عن حرب عام 2026".وأوضحت البلدية في بيان أن "الإعلان عن المناطق والأحياء التي سيبدأ فيها الكشف سيتم لاحقاً، وفق البرنامج المحدد لهذه الغاية".ودعت أهالي المدينة إلى" الحضور في أماكن سكنهم والتعاون مع فرق الكشف، بما يسهم في تسهيل إنجاز الأعمال وتوثيق الأضرار بالشكل المطلوب".