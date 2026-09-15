بالأسماء.. مَن طالتهم المسؤولية الجزائية في ملف انفجار المرفأ؟



أفادت معلومات "الجديد" بأنّ المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب اعتبر، في مطالعته بملف انفجار مرفأ بيروت، أنّ مسؤولية جزائية تقع على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب، والوزراء السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وعلي حسن خليل.



وفي المقابل، اعتبر صعب أنّه لا مسؤولية جزائية على وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم ووزير الأشغال السابق ميشال نجار.



وبحسب المعلومات، لا يزال باب الادعاء مفتوحًا رغم تقديم المطالعة إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وقد تشهد الأيام المقبلة ادعاءات أخرى.