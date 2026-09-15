"سرق دراجة آلية".. هل تعرفونه؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة



البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة مشتبه فيه مجهول الهويّة، لقيامه بسرقة درّاجة آليّة من بلدة كفريّا – ، بتاريخ 7-9-2026.



لــذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة مِمَّن لديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمفرزة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على أي من الرقمَين: 806523-08، أو 807063-08، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة. علمًا بأنّ كل من يُسهِم في إعطاء معلومات عن الشخص المطلوب يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا للقانون.