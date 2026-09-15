مراسل "الجديد" في واشنطن: نائب مساعد وزير الخارجية بالإنابة لشؤون الشرق الأوسط جاي منس يتولى الوساطة الأميركية في الاجتماع بين السفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي