الحسم يقترب في ملف المرفأ.. ماذا بعد مطالعة الـ270 صفحة؟ (النهار)

أفادت صحيفة النهار، بأن "التطور القضائي الابرز الذي سجل أمس، فتمثل في أنه بعد تعقيدات طويلة تخللتها عرقلة ومحاولات شل العدلي في ملف انفجار مرفأ القاضي ، دخل الملف مرحلة الحسم. وأعلن رسمياً أن التمييزي القاضي ، التقى القاضي ، وسلّمه المطالعة بالأساس التي أنجزها. وتقع المطالعة في 270 صفحة "فولسكاب"، أبدى فيها صعب مطالب بشأن التحقيقات التي أُجريت في ملف المرفأ".