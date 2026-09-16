أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

عن وضع المتعاقدين والمستعان بهم.. بيان لوزارة التربية

2026-09-16 | 01:44
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عن وضع المتعاقدين والمستعان بهم.. بيان لوزارة التربية
عن وضع المتعاقدين والمستعان بهم.. بيان لوزارة التربية

صدر بيان توضيحي عن وزارة التربية والتعليم العالي حول وضع المتعاقدين والمستعان بهم، جاء فيه:

عطفاً على المراجعات المتكررة وموجة الاستياء العارمة التي عبّر عنها  المعلمون المتعاقدون على اختلاف مسمياتهم (صناديق المدارس، الأهل، وغيرهم) والمستعان بهم، يهم وزارة التربية والتعليم العالي أن توضح أن قرار تأخير التحاقهم بالمدارس والثانويات الرسمية هو إجراء تنظيمي مؤقت لحين إتمام الإجراءات القانونية والتربوية المستحقة، وذلك استناداً إلى المعطيات الآتية:
 
أولاً: عدم اكتمال عمليات تسجل التلامذة في شكل  نهائي، إذ تريّث الكثير من أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم في خلال فصل الصيف على الرغم من حض الوزارة المستمر لهم، مما أدى إلى عدم وضوح الرؤية في تحديد الاحتياجات الفعلية لكل مدرسة أو ثانوية.
 
ثانياً: تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وما نتج عنه من نزوح ديموغرافي، مما فرض إعادة توزيع المتعلمين على المناطق الأكثر أماناً؛ الأمر الذي أوجد نقصاً في الكادر التعليمي في عدد من المدارس وفائضاً في مدارس أخرى، ويتطلب ذلك إعادة تنظيم توزيع المعلمين وفاقا  للحاجة 
وتحت سقف مبدأي العدالة والمساواة.
 
ثالثاً: التوجه الجاد لدى الوزارة لتوحيد مسميات المتعاقدين وتأطير وضعهم التعاقدي ليكون مباشرة مع الوزارة وفاقا للأصول القانونية بدلاً من تعدد الصناديق والمسميات، ضماناً لحقوقهم وحفاظاً على كرامتهم الوظيفية.
 
رابعاً: إجراء إحصاء دقيق وشامل للإحتياجات التعليمية كافة قبل إبرام أي عقود جديدة وتأكيد الحاجة على العقود الحالية، تمهيداً لاتخاذ الخطوات التشريعية والقانونية التي تكفل إدخالهم الملاك وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.
 
خامساً: تخفيف الأعباء المالية عن كاهل صناديق المدارس الرسمية ولجان الأهل التي لم تعد قادرة على تحمّل هذه النفقات وصعوبة تحويل أموال إلى صناديقها.
 
سادساً: التزام الوزارة بمعطيات الجهات الرقابية المعنية، وفي مقدمتها مجلس الخدمة المدنية إضافة إلى وزارة المالية، بعدم الموافقة على أي تعاقد جديد أو صرف اعتمادات مالية إلا بعد بيان المسوغات القانونية والاحتياجات الفعلية.
 
سابعاً: إن المساعدات والهبات المقدمة من الجهات المانحة غير مخصصة لبند التعاقد لهذا العام، وعليه تعمل الدولة على تأمين المستحقات المالية للمتعاقدين من مصادر  أخرى أو عبر اقتطاعها من نفقات مخصصات لحاجات  ليست أقل أهمية وإلحاحًّا.
 
ثامناً: تشكيل فريق عمل  لإجراء مسح ميداني شامل للمدارس والثانويات الرسمية، لجمع البيانات وتحديد الحاجات والفائض وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة المرعية والمصلحة العامة، مع مراعاة الجوانب الإنسانية ومبادئ الإنصاف، تأكيداً على حرص الوزارة الدائم على صون حقوق المعلمين والمتعلمين على حدٍ سواء.
تاسعا: أن تأخر إنجاز الدراسات لا يرتبط برغبة في تأخير العام الدراسي أو في منع المدارس والثانويات من فتح أبوابها، إذ كانت الوزارة قد طلبت من الأهالي تسجيل أبنائهم منذ شهر تموز، إلا أن نسب التسجيل لم تسمح في بعض المناطق بتكوين صورة نهائية عن أعداد التلامذة وحاجات المدارس. يضاف إلى ذلك أن عددًا من المدارس والثانويات ، ولا سيما تلك التي كانت مستخدمة كمراكز إيواء، واجهت صعوبات في العودة إلى جهوزيتها واستكمال عمليات التسجيل.
واخيرا ن حماية حقوق المتعاقدين لا تكون باستمرار آلية أنهكت صناديق المدارس وراكمت المستحقات، بل بتسوية أوضاعهم وفق القانون، وتأمين التمويل اللازم لعقودهم، والعمل على تثبيتهم وفق الأصول. وهذا تحديدًا ما تعمل وزارة التربية على تحقيقه.
مقالات ذات صلة
عن وضع المتعاقدين والمستعان بهم.. بيان لوزارة التربية

محليات

وزارة التربية

وزيرة التربية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
خلال 24 ساعة.. وفاة سجين ثانٍ في رومية!
3 مسارات.. لـ عزل "حزب الله"! (المدن)

اقرأ ايضا في محليات

من حي السلم إلى شحيم.. ضبط سجائر إلكترونية ومعسل مزوّر!
03:36

من حي السلم إلى شحيم.. ضبط سجائر إلكترونية ومعسل مزوّر!

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، في بيان، أن جهازها لمكافحة التهريب، ضبط كميات من السجائر الالكترونية المهرّبة والمعسّل المزوّر والسجائر المهرّبة بالإضافة الى التنباك العجمي نتيجة عمليات دهم نفّذها في حي السلم والبركات ورويسات الجديدة وشحيم وبشامون.

03:36

من حي السلم إلى شحيم.. ضبط سجائر إلكترونية ومعسل مزوّر!

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، في بيان، أن جهازها لمكافحة التهريب، ضبط كميات من السجائر الالكترونية المهرّبة والمعسّل المزوّر والسجائر المهرّبة بالإضافة الى التنباك العجمي نتيجة عمليات دهم نفّذها في حي السلم والبركات ورويسات الجديدة وشحيم وبشامون.

لليوم الثاني.. مجلس النواب يستكمل جلسة مناقشة الحكومة
Play
03:19
Play

لليوم الثاني.. مجلس النواب يستكمل جلسة مناقشة الحكومة

لليوم الثاني.. مجلس النواب يستكمل جلسة مناقشة الحكومة

03:19

لليوم الثاني.. مجلس النواب يستكمل جلسة مناقشة الحكومة

لليوم الثاني.. مجلس النواب يستكمل جلسة مناقشة الحكومة

بجولة أمنية.. وزير الداخلية يختتم زيارة إسلام آباد
03:02

بجولة أمنية.. وزير الداخلية يختتم زيارة إسلام آباد

اختتم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار زيارته الرسمية لإسلام آباد، بجولة شملت مؤسسات أمنية وتقنية باكستانية، واطلع خلالها على التجارب والخبرات الباكستانية في هذه المجالات.

03:02

بجولة أمنية.. وزير الداخلية يختتم زيارة إسلام آباد

اختتم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار زيارته الرسمية لإسلام آباد، بجولة شملت مؤسسات أمنية وتقنية باكستانية، واطلع خلالها على التجارب والخبرات الباكستانية في هذه المجالات.

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026