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النائب رائد برو: أداء الحكومة ضعيف ودون المستوى المطلوب.. وكيف سيتم تسليح الجيش إذا كانت ميزانيته في موازنة 2027 "صفر"؟
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النائب غسان عطالله لـ"الجديد" قبيل جلسة المناقشة في مجلس النواب: لم نحدد موقفنا بعد بشأن الثقة بالحكومة وفي حال طرحت سنقرر حينها
2026-09-16 | 03:49
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النائب غسان عطالله لـ"الجديد" قبيل جلسة المناقشة في مجلس النواب: لم نحدد موقفنا بعد بشأن الثقة بالحكومة وفي حال طرحت سنقرر حينها
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