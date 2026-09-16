النائب سليم عون للرئيس بري: قررت سحب كلمتي

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النائب رائد برو للحكومة: فوضناكم سنوات وأشهر بقرار الدفاع عن لبنان.. شو عملتوا؟
النائب رائد برو: أداء الحكومة ضعيف ودون المستوى المطلوب.. وكيف سيتم تسليح الجيش إذا كانت ميزانيته في موازنة 2027 "صفر"؟
النائب رائد برو: أداء الحكومة ضعيف ودون المستوى المطلوب.. وكيف سيتم تسليح الجيش إذا كانت ميزانيته في موازنة 2027 "صفر"؟
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