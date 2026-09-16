حبشي: الجيش انتشر في النبطية لكن أتحدى أن توقف القوى الأمنية عنصراً واحداً من حزب الله وسمّوا لي جهة واحدة في العالم تؤكد أن الجيش نفّذ الـPilot Zone وتحديداً في زوطر.