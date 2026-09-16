النائب الياس حنكش: ندعو تطبيق قرار "نزع السلاح" على المتن كما بيروت ومختلف المناطق اللبنانية

النائب الياس اصطفان: نحن جزء من هذه الحكومة ونسعى لنجاحها ولا يجوز تحويل الجيش اللبناني إلى طرف سياسي

النائب الياس اصطفان: نحن جزء من هذه الحكومة ونسعى لنجاحها ولا يجوز تحويل الجيش اللبناني إلى طرف سياسي