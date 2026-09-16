بعد إشكال الجلسة.. وضاح الصادق: انتهى زمن التخوين

وقال الصادق في منشور على منصة "أكس": "نواب الحزب نصبوا أنفسهم أوصياء على المجلس، يصنفون النواب كما يحلو لهم: هذا "من جماعة إسرائيل
"، وهذا "وطني"، وذاك "عميل".
وأضاف: "أيها الزملاء نواب الحزب، من سلم قرار لبنان
ودماء اللبنانيين إلى إيران
لا يملك حق تصنيفنا، ولا حق تقييم وطنيتنا". وأردف: "الأجدى بكم أن تخجلوا مما صنعتموه بالبلد والناس، ومن الدماء التي سالت، والقرى التي محيت عن بكرة أبيها، ومن الاحتلال الذي استجلبتموه بسياساتكم وحروبكم".
واعتبر الصادق أن "سياسات الارتهان والحروب العبثية خدمت إسرائيل"، مؤكداً أن "زمن التهويل وتوزيع شهادات الوطنية وصكوك التخوين انتهى".